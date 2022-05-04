У квітні українці отримали майже 67 тис. ID-карток і 225 тис. закордонних паспортів
У квітні Державна міграційна служба України видала українцям майже 67 тис. ID-карток і 225 тис. закордонних паспортів
Про це повідомляє офіційний Facebook Державної міграційної служби України.
У квітні 2022 року майже 67 тис. українців отримали ID-картки і понад 225 тис. закордонних паспортів.
Станом на 1 травня в підрозділах очікують на видачу 63 тис. ID-карток і 97 тис. паспортів для виїзду за кордон.
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