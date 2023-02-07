У Латвії пожежа на заводі з виробництва дронів

Про це пише видання Par drosibu.

Виклик про пожежу надійшов о 15.14. На місці рятувальники констатували, що будівля горить відкритим вогнем, який швидко поширюється.

На місці працюють 50 пожежників, залучено дев'ять автоцистерн, три автодрабини, а також команда рятувальників з ризького аеропорту з єдиною в Латвії автоцистерною місткістю 35 тонн води.

Внаслідок пожежі утворилося сильне задимлення. Мешканців закликають закрити вдома вікна, двері та вимкнути вентиляцію.

У компанії Edge Autonomy підтвердили, що горить їхнє виробництво, проте від докладніших коментарів відмовилися. Заступник директора Edge Autonomy Яніс Вілманіс повідомив, що пожежа завдала великих збитків, проте точні її масштаби поки невідомі.

Підприємство Edge Autonomy засноване в 2009 році і є одним із провідних у світі постачальників дронів. Продукція компанії поставляється у більш ніж 70 країн для військових, цивільних та академічних потреб.

Видання зазначає, що дрони з заводу у Латвії постачають також в Україну для військових потреб.