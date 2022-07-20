У Лазурному ЗСУ знищили надсучасну радіолокаційну станцію росіян під час удару по їхній базі
У Лазурному на Херсонщині ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію "Підліт" для цілевказання зенітним ракетним комплексам
Про це повідомив Стратком у телеграмі.
"Під час удару по Лазурному ЗСУ знищили надсучасну російську РЛС. Це 48Я6-К1 "Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР (фазованою антенною решіткою, - ред.) кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці", - наголлсили у відомстві.
Станцію використовують для цілевказання зенітним ракетним комплексам С-300, С-400 тощо. У ППО РФ її застосовують із 2015 року. Зараз "Підліт" - це найсучасніші й наменш поширені РЛС.
"ЗСУ продовжують відпрацьовувати об'єкти ППО РОА. Але найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ", - зауважили у Страткомі.
- У ніч із 16 на 17 липня Збройні сили України знищили місце дислокації росіян у санаторії "Чайка".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.02
Купівля 36.02Продаж 37.03
-
EUR
Купівля 36.14Продаж 37.36
- Актуальне
- Важливе