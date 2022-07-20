Про це повідомив Стратком у телеграмі.

"Під час удару по Лазурному ЗСУ знищили надсучасну російську РЛС. Це 48Я6-К1 "Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР (фазованою антенною решіткою, - ред.) кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці", - наголлсили у відомстві.

Станцію використовують для цілевказання зенітним ракетним комплексам С-300, С-400 тощо. У ППО РФ її застосовують із 2015 року. Зараз "Підліт" - це найсучасніші й наменш поширені РЛС.

"ЗСУ продовжують відпрацьовувати об'єкти ППО РОА. Але найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ", - зауважили у Страткомі.

У ніч із 16 на 17 липня Збройні сили України знищили місце дислокації росіян у санаторії "Чайка".

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