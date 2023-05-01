У Ленінградській області підірвано опору лінії електропередачі, виявили ще один вибуховий пристрій
У Ленінградські області 1 травня спрацював один вибуховий пристрій, а інший був виявлений та розмінований
Про це пише "Медуза" з посиланням на повідомлення від 1 травня очільника Ленінградської області Олександра Дрозденка у телеграмі.
Стало відомо, що на території Сусанінського поселення у Гатчинському районі Ленінградської області підірвано опору лінії електропередачі, а під іншою опорою виявили ще один вибуховий пристрій, який вдалося розмінувати.
Внаслідок підриву опори начебто електропостачання населених пунктів не порушено і мережа перемикнулася в автоматичному режимі.
Голова Ленінградської області закликав жителів пильнувати та повідомляти до правоохоронних органів про підозрілих осіб та предмети.
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