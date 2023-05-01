Про це пише "Медуза" з посиланням на повідомлення від 1 травня очільника Ленінградської області Олександра Дрозденка у телеграмі.

Стало відомо, що на території Сусанінського поселення у Гатчинському районі Ленінградської області підірвано опору лінії електропередачі, а під іншою опорою виявили ще один вибуховий пристрій, який вдалося розмінувати.

Внаслідок підриву опори начебто електропостачання населених пунктів не порушено і мережа перемикнулася в автоматичному режимі.

Голова Ленінградської області закликав жителів пильнувати та повідомляти до правоохоронних органів про підозрілих осіб та предмети.