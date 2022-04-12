У лікарнях Росії поранених військових агітують повертатись на війну проти України, - розвідка
Окупанти посилюють антиукраїнську та антизахідну пропаганду у російських військових медичних закладах
Про це у Telegram повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
"Лікування пропагандою – поранених російських солдатів агітують повертатися на війну. ... Російські госпіталі наразі переповнені військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях на території України, з пораненнями різної тяжкості. Більшість з них не бажають повертатися у зону бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Цю ситуацію російські пропагандисти намагаються переламати за допомогою спецвипуску "Комсомольской правды". В ньому розміщені постановчі фотографії радості "звільнених українців", матеріали про "фейковість" світової преси та про підтримку росіян війни проти України.
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