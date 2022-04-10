У Лисичанську окупанти обстріляли правоохоронців, які доставляли гумдопомогу й евакуйовували людей зі сховищ, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Патрульні Луганщини під час доставки продуктів та евакуації населення зі сховищ потрапили під обстріл. Це сталося учора в Лисичанську в районі Склозаводу", розповів він.



Однак правоохронці змогли привезти гуманітарну допомогу мешканцям віддалених районів Лисичанська та Павлограда під Сєвєродонецьком. Сергій Гайдай додав, що поліція щодня евакуйовує населення в обстріляних росіянами автобусах, шукає людей у сховищах і доставляє допомогу.



Нагадаємо, 1 квітня росіяни обстріляли поліцейських, які везли гуманітарну допомогу до Мар'їнки.

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