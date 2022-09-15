Про це повідомила міністр науки та освіти Литви Юргіта Шюгждінене.

"Ми конкретно домовилися, що видавці протягом двох тижнів переглянуть усі підручники, щоб подібні ситуації, як із підручником з російської мови, не повторилися. Підручник з російської мови вилучено зі списку шкільних посібників, його немає в жодній системі. Школам розіслали інформацію про те, що цей підручник використати не можна. Його вилучили з архівів", – зауважила міністр.

За словами Шюгждінене, школи було поінформовано, що користуватися цим підручником не можна.

"Тексти, які прославляють Росію, у контексті жорстокої війни абсолютно неприйнятні", - додала вона.

Минулого тижня радіо LRT повідомляло, що учні литовських шкіл, які вивчають російську мову у 6-12 класах, у підручниках можуть знайти запрошення відвідати Росію, окупований Крим, а Росія, яка веде війну в Україні, представлена ​​як приваблива демократична держава.

6 вересня журналіст угорського інтернет-порталу Telex Янош Гаас написав про новий угорський підручник з географії для 8-го класу із антиукраїнською пропагандою. У підручнику угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія напевно не причетна.