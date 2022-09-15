У Литві зі шкільного списку вилучили підручник із запрошенням відвідати Росію й окупований Крим
Зі списку шкільних посібників Литви вилучили підручник, що описував "привабливу демократичну Росію"
Про це повідомила міністр науки та освіти Литви Юргіта Шюгждінене.
"Ми конкретно домовилися, що видавці протягом двох тижнів переглянуть усі підручники, щоб подібні ситуації, як із підручником з російської мови, не повторилися. Підручник з російської мови вилучено зі списку шкільних посібників, його немає в жодній системі. Школам розіслали інформацію про те, що цей підручник використати не можна. Його вилучили з архівів", – зауважила міністр.
За словами Шюгждінене, школи було поінформовано, що користуватися цим підручником не можна.
"Тексти, які прославляють Росію, у контексті жорстокої війни абсолютно неприйнятні", - додала вона.
Минулого тижня радіо LRT повідомляло, що учні литовських шкіл, які вивчають російську мову у 6-12 класах, у підручниках можуть знайти запрошення відвідати Росію, окупований Крим, а Росія, яка веде війну в Україні, представлена як приваблива демократична держава.
- 6 вересня журналіст угорського інтернет-порталу Telex Янош Гаас написав про новий угорський підручник з географії для 8-го класу із антиукраїнською пропагандою. У підручнику угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія напевно не причетна.
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