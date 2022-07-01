У Маріуполі 90% знищеної росіянами транспортної інфраструктури не підлягає відновленню, - міськрада
У Маріуполі окупанти знищили всю інфраструктуру громадського транспорту. Для відбудови потрібні сотні мільйонів інвестицій та до 3 років ремонтних робіт
Про це інформує Маріупольська міська рада.
Зазначається, що росіяни винищили практично увесь транспорт, який місто закупило за останні 5 років. Як передає міськрада, 259 автобусів, тролейбусів та трамваїв пошкоджено, близько 90% знищені вщент та не підлягають відновленню.
Стало відомо, що транспорт, який більш-менш вцілів, загарбники намагаються відремонтувати та відправляють до окупованого Донецька.
Маріупольська мерія також повідомляє, що росіяни зруйнували понад 50 км тролейбусної та трамвайної контактної мережі, тобто 95%. Для відновлення потрібно близько 2-3 років ремонтних робіт.
"Лише за 5 років нам вдалося побудувати сучасну транспортну модель. Закупили комфортабельні автобуси та тролейбуси, запустили нові маршрути. Вже почали ремонт депо, яке мало стати кращим в Україні. Маріупольці нарешті отримали у рідному місті європейський рівень сервісу. Росіяни все це цинічно знищили. Тепер вони ще й вивозять вцілілий транспорт до Донецька. А маріупольцям дають застарілі автобуси. Таке їх "визволення", яке ґрунтується на руйнації та знущанні з жителів", - прокоментував мер міста Вадим Бойченко.
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