У Маріуполі акція "Ї" перетворюється на страшний сон загарбників, - радник мера
Мешканці Маріуполя все частіше малюють на вулицях літеру "Ї", яка перетворилася на символ українського спротиву російським загарбникам
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Спротив. Короткий звіт за добу. Акція "Ї" перетворюється на страшний сон окупаційної влади. Літери з’являються геть не там, де шукають. А маріупольці замість того, аби “стучать” - долучаються до малювання! І не тільки. Більше очей, більше вух, більше рук в місті. МраZота починає озиратись по справжньому!" - написав радник мера.
- Нагадаємо, активісти руху спротиву в Маріуполі в оригінальний спосіб протестують проти окупантської влади: зображають українську літеру "Ї" в різноманітних локаціях міста
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