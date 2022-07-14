У Маріуполі бракує ліків: під особливою загрозою онкохворі, хворі на туберкульоз та цукровий діабет
У тимчасово окупованому Маріуполі є нестача медикаментів. Мешканцям міста доводиться купувати ліки "з рук"
Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.
Нестача ліків є особливо небезпечною для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, туберкульозом та цукровим діабетом. Також купуючи ліки не в аптеці складно перевірити якість препаратів.
"Чати окупованого міста переповнені пропозиціями з продажу ліків. При цьому пропонують навіть йод, зеленку та бинти. Також пишуть маріупольці, які шукають потрібні ліки, адже у місті просто немає аптек. Такий чорний ринок є небезпечним, адже ніхто не може гарантувати якість ліків. А це може призвести до небезпечних наслідків для хворих", - йдеться у повідомленні.
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