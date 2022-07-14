Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Нестача ліків є особливо небезпечною для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, туберкульозом та цукровим діабетом. Також купуючи ліки не в аптеці складно перевірити якість препаратів.

"Чати окупованого міста переповнені пропозиціями з продажу ліків. При цьому пропонують навіть йод, зеленку та бинти. Також пишуть маріупольці, які шукають потрібні ліки, адже у місті просто немає аптек. Такий чорний ринок є небезпечним, адже ніхто не може гарантувати якість ліків. А це може призвести до небезпечних наслідків для хворих", - йдеться у повідомленні.

10 липня радник мера міста сказав, що у Маріуполі люди вимушені набирати воду з підземних фонтанів, утворених через прориви труб після подачі водопостачання окупантами.

11 липня повідомляли, що у Маріуполі окупанти змушують людей розбирати завали та прибирати вулиці за тарілку каші та пляшку води.

13 липня в Маріуполі розпочалась чергова хвиля прихованої мобілізації.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb