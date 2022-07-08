У Маріуполі неможливо буде розпочати опалювальний сезон, майже всі котельні зруйновані окупантами
У місті практично всі котельні були зруйновані обстрілами, деякі вщент. Окупанти також знищили 50-70% газових магістралей
Про це інформує Маріупольська міська рада.
Зазначається, що ремонт лише однієї котельні може тривати близько року. Міськрада також повідомляє, що для запуску "тепла" необхідна вода та велика кількість електроенергії, з чим у російських окупантів також проблеми.
За даними мерії Маріуполя, непідготовленість комунікацій призведе до постійних течій води. Фактично місто буде затоплене "теплими калюжами".
Крім того, аби замінити труби великого діаметра необхідно понад $1 млрд.
"Маріупольці вже починають розуміти, що "покращення" та обіцянки "все буде" - це байки та пропаганда. Якщо тепла не буде, а вже зрозуміло, що його не буде, маріупольці почнуть замерзати. Це при тому, що люди досі не можуть виїхати з міста через штучні перепони у вигляди фільтраційних таборів, які створили російські окупанти", - зазначають в міськраді.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.69
Купівля 34.69Продаж 35.55
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.47
- Актуальне
- Важливе