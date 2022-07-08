Про це інформує Маріупольська міська рада.

Зазначається, що ремонт лише однієї котельні може тривати близько року. Міськрада також повідомляє, що для запуску "тепла" необхідна вода та велика кількість електроенергії, з чим у російських окупантів також проблеми.

За даними мерії Маріуполя, непідготовленість комунікацій призведе до постійних течій води. Фактично місто буде затоплене "теплими калюжами".

Крім того, аби замінити труби великого діаметра необхідно понад $1 млрд.

"Маріупольці вже починають розуміти, що "покращення" та обіцянки "все буде" - це байки та пропаганда. Якщо тепла не буде, а вже зрозуміло, що його не буде, маріупольці почнуть замерзати. Це при тому, що люди досі не можуть виїхати з міста через штучні перепони у вигляди фільтраційних таборів, які створили російські окупанти", - зазначають в міськраді.