У Маріуполі окупанти не можуть загасити пожежу на сміттєзвалищі, місто вкриває отруйний дим
У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти не можуть загасити пожежу на сміттєзвалищі. У міськраді наголосили, що отруйний дим може призвести до екологічної катастрофи
Про це інформує Маріупольська міська рада в телеграмі.
"У Маріуполі палає сміттєзвалище. Отруйний смог накрив Приморський район. Місто на межі екологічної катастрофи. Адже у повітря виділяються небезпечні речовини – фурани, діоксини. Особливо небезпечним є канцероген бензопірен", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що загоряння виникло на законсервованому сміттєвому полігоні. Рашисти не можуть самотужки загасити пожежу.
"Пожежа на сміттєзвалищі це результат хаотичних та безграмотних дій окупантів. Вона призводить до викидів у повітря безлічі хімічної отрути, яку вдихають тисячі жителів. Наслідки можуть бути катастрофічними – люди можуть бути отруєні небезпечними речовинами. При цьому окупанти, знищивши всю техніку, не можуть ані локалізувати, ані ліквідувати пожежу. Якщо цього не зробити своєчасно, вогонь потрапить до "тіла" полігону і потушити його буде майже не можливо, що призведе до екологічної катастрофи. Це абсолютний цинізм та знущання з мирних жителів, їх життя та здоров‘я знаходяться у небезпеці", – сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
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