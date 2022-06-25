Про це інформує Маріупольська міська рада в телеграмі.

"У Маріуполі палає сміттєзвалище. Отруйний смог накрив Приморський район. Місто на межі екологічної катастрофи. Адже у повітря виділяються небезпечні речовини – фурани, діоксини. Особливо небезпечним є канцероген бензопірен", – йдеться в повідомленні.



Відомо, що загоряння виникло на законсервованому сміттєвому полігоні. Рашисти не можуть самотужки загасити пожежу.



"Пожежа на сміттєзвалищі це результат хаотичних та безграмотних дій окупантів. Вона призводить до викидів у повітря безлічі хімічної отрути, яку вдихають тисячі жителів. Наслідки можуть бути катастрофічними – люди можуть бути отруєні небезпечними речовинами. При цьому окупанти, знищивши всю техніку, не можуть ані локалізувати, ані ліквідувати пожежу. Якщо цього не зробити своєчасно, вогонь потрапить до "тіла" полігону і потушити його буде майже не можливо, що призведе до екологічної катастрофи. Це абсолютний цинізм та знущання з мирних жителів, їх життя та здоров‘я знаходяться у небезпеці", – сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

У Маріуполі категорично бракує їжі через скорочення гуманітарної допомоги й повернення людей із приморських селищ.

21 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що маріупольці мають доступ до питної води в кращому випадку раз на тиждень.

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