Завод "Сателіт" у Маріуполі підпалили партизани, – радник мера

Про це повідомляє у своєму Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нарешті маємо остаточне підтвердження. Маріупольський завод "Сателіт". Пожежа виникла не просто так. Як каже наш спротив – краще хай палає, аніж росіяни вкрадуть. То ж хороша новина. Спротив Маріуполя зростає… На місці мраZоти я б почав обертатись частіш," – пише Андрющенко.

У Маріуполі розміновують завали ціною життя мирян та крадуть зерно у підприємств.

Окупанти змушують людей розбирати завали та прибирати вулиці міста за тарілку каші та пляшку води

Після дощу через несправність водовідтоків уся каналізаційна вода з нечистотами опинилася на вулицях міста.