Завод "Сателіт" у Маріуполі підпалили партизани, – радник мера
Підпал заводу "Сателіт", у Маріуполі, де пожежа триває вже другу добу, – це місцевий спротив діям окупантів
Про це повідомляє у своєму Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Нарешті маємо остаточне підтвердження. Маріупольський завод "Сателіт". Пожежа виникла не просто так. Як каже наш спротив – краще хай палає, аніж росіяни вкрадуть. То ж хороша новина. Спротив Маріуполя зростає… На місці мраZоти я б почав обертатись частіш," – пише Андрющенко.
- У Маріуполі розміновують завали ціною життя мирян та крадуть зерно у підприємств.
- Окупанти змушують людей розбирати завали та прибирати вулиці міста за тарілку каші та пляшку води
- Після дощу через несправність водовідтоків уся каналізаційна вода з нечистотами опинилася на вулицях міста.
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