У Мартиненка заявили, що суддівська колегія ВАКС не змогла спростувати факти своєї упередженості 

Про це повідомила пресслужба ексдепутата Миколи Мартиненка.



"На жаль, колегія на чолі з Федорак замість справедливого правосуддя продовжує юридичну та інформаційну війну проти учасників цієї справи. Судді знайшли час написати чергову піарну заяву про нібито тиск з боку захисту, але не спромоглися виконати норму закону і оголосити повне рішення про відомову у своєму відведенні. Хоча мали зробити це минулого тижня. Очевидно, вони не знають що там написати, бо заявлені захистом підстави дуже серйозні і засновуються також на практиці Європейського суду з прав людини", - говориться в повідомленні.



"Перша причина для відведення цих суддів – упередженість через позапроцесуальні дії головуючої, а, можливо, й інших суддів ВАКС через зроблені ними обвинувальні надписи в томах справи", - відзначив адвокат Олександр Гардецький. Він підкреслив, що це безпрецедентний випадок в судовій практиці: рукописні записи суддів про нібито винуватість фігурантів справи виявлені на аркушах справи, по яких захист ще не висловлювався і які суд не дослідив.



"Друге – була порушена кримінальна справа за моєю заявою про злочин суддівської колегії на чолі з Федорак, Офіс генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР. Генпрокурор вказала, що наведені захистом факти можуть свідчити про вчинення злочинів суддями ВАКС Федорак, Масловим і Строгим", - наголосив Гардецький. Він сказав, що це стосується зловживання владою та порушення права на захист, яке системно демонструють ці судді. Крім того, адвокат вказав, що це не перше кримінальне провадження проти даних суддів у цій справі.



"Третє – захист заявив про конфлікт інтересів у діях суддів Федорак, Маслова і Строгого. Вони одночасно є потерпілими в одному кримінальному провадженні (про нібито вибух на стоянці ВАКС, в якому судді бездоказово і безпідставно звинуватили учасників справи). А з іншого боку – є суддями стосовно цих же осіб у даному провадженні. Вони погрожували обвинуваченим зміною запобіжного заходу. Очевидно, що про жодну об’єктивність з боку даних суддів не може бути і мови", - наголосив адвокат.



На думку захисту, суддівська колегія на чолі з Федорак продемонструвала у цій справі стільки грубих порушень закону і такий рівень упередженості, що давно мала взяти самовідвід.



"Ці судді дискредитували ідею нового правосуддя – про це відомо і на міжнародній арені. Рада адвокатів України вже зверталась до українських та міжнародних інституцій щодо порушень прав людини на захист і прав адвокатів суддями ВАКС Федорак, Масловим і Строгим", - заявила пресслужба Мартиненка.