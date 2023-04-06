У мечеті Аль-Акса вдруге сталося зіткнення ізраїльської поліції та палестинців: застосовували світлошумові гранати й гумові кулі
Ізраїльська поліція вдруге зіткнулася з палестинцями біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, були застосовані світлошумові гранати й гумові кулі
Про це пише Reuters.
За словами свідків, у середу, через кілька годин після арешту і вивезення понад 350 осіб, ізраїльська поліція вдруге зіткнулася з палестинцями біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Зазначається, що події спричинили транскордонну перестрілку в Секторі Гази.
Пізно вночі поліція увійшла до мечеті й спробувала евакуювати вірян, використовуючи світлошумові гранати і стріляючи гумовими кулями, повідомили співробітники Вакфу, призначеної Йорданією ісламської організації, що управляє комплексом.
За словами свідків, віряни кидали в поліцію предмети. Палестинський Червоний Півмісяць повідомив, що шестеро людей дістали поранення.
У своїй заяві поліція повідомила, що десятки молодих людей принесли каміння і петарди в мечеть і намагалися забарикадуватися всередині. Вакф, однак, заявив, що поліція увійшла до мечеті до того, як закінчилася молитва.
Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі висловив занепокоєння насильством в мечеті і заявив, що ізраїльтянам і палестинцям вкрай необхідно деескалувати напруженість.
Журналісти також повідомили, що перед зіткненням у мечеті із Сектора Гази знову запустили ракети в бік Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що одна з них не влучила у ціль, а інша - впала на відкритому просторі.
- Нагадаємо, вчора повідомлялося, що поліція в Ізраїлі напала на десятки вірян у єрусалимській мечеті Аль-Акса, повідомлялося про 7 поранених палестинців. Також по країні запустили ракети з Сектора Гази.
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