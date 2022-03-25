У Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт і відмовилися воювати, – Сили оборони Запорізького краю
У тимчасово окупованому Мелітополі 70 військових збунтувалися проти свого злочинного керівництва.
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.
“Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 в підрозділі окупаційних військ РФ, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились брати участь у бойових діях проти ЗСУ", – йдеться в повідомленні.
Збройні сили України радять окупантам, здаватися в полон.
- Нагадаємо, у Білорусі велика кількість особового складу та деякі командири відмовляються від участі в війні проти України.
- Додамо, в окупантів почались проблеми з фінансуванням армії. Зокрема, в тимчасово окупованому Криму після виплати "відряджувальних" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.
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