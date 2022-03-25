У Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт і відмовилися воювати, – Сили оборони Запорізького краю

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

“Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 в підрозділі окупаційних військ РФ, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились брати участь у бойових діях проти ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Збройні сили України радять окупантам, здаватися в полон.

Нагадаємо, у Білорусі велика кількість особового складу та деякі командири відмовляються від участі в війні проти України.

Додамо, в окупантів почались проблеми з фінансуванням армії. Зокрема, в тимчасово окупованому Криму після виплати "відряджувальних" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.