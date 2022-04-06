Про це повідомляє Nexta.



"Цвинтар у Чернігові. Тут поховані мирні жителі, вбиті в результаті російських обстрілів", – ідеться у підписі до відео.



На багатьох надмогильних табличках немає написів, отже встановити особу померлого не вдалося.