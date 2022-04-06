У мережі показали цвинтар безіменних могил у Чернігові, де поховані жертви російських окупантів. Відео
У мережу потрапили кадри поховань мирних мешканців Чернігова, які загинули від обстрілів російських окупантів
Про це повідомляє Nexta.
"Цвинтар у Чернігові. Тут поховані мирні жителі, вбиті в результаті російських обстрілів", – ідеться у підписі до відео.
На багатьох надмогильних табличках немає написів, отже встановити особу померлого не вдалося.
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