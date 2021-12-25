У мережі супермаркетів завершився 3-й сезон акції "АТБ АРЕНА"

У мережі супермаркетів завершився 3-й сезон акції “ATБ Aрена”. Покупцям пропонували зібрати 40 найрізноманітніших гральних карток із зображенням супергероїв та артефактів. Їх можна оживити за допомогою додатку. Усе працює наступним чином: картки, що містяться всередині саше — це бійці. Їх можна активувати за допомогою спеціального додатка для участі в інтерактивних битвах. Інноваційний підхід дозволяє бачити те, як вони виходять один проти одного у тривимірній реальності. До відкриття саше просто неможливо дізнатися, який чемпіон трапиться. Це робить процес колекціонування ще цікавішим і захоплюючим.

Понад 3 мільйони гравців з усієї України познайомилися зі світом "АРЕНА" протягом минулих сезонів акції. Українська мережа супермаркетів отримала величезну кількість позитивних відгуків та питань про продовження. Саме тому і ухвалила рішення про третій грандіозний сезон. Це перший для України кейс, коли в межах подібної активації був створений повноцінний ігровий всесвіт, зі своєю історією, грою в мобільному додатку та понад 90 унікальними героями.

Участь в акції взяло багато української малечі. Хтось лише розпочинав грати, інші — вже третій сезон захопливо досліджували нових героїв на картках. Батьки дітей кажуть, що сьогодні малеча не любить багато читати. Втім, завдяки "АТБ АРЕНА" малеча активніше читає про героїв та ділиться враженнями з дорослими. Відгуки в батьків позитивні. Вони вбачають в цій грі не лише розвага, а й розвиток.

У мережі магазинів прозвітували про результати акції. За словами маркетологів, за півтора місяці товарообіг збільшився на 20%. Зросли продажі багатьох товарів, але найбільший приріст отримали такі товари, як сухарики й ті, що дуже подобаються маленьким покупцям. Вони і коштують не так багато. А от приріст продажів одного з товарів зріс аж на 760%.

Керівництво мережі наголосило про системний підхід до вирішення важливих стратегічних питань. А формування нових купівельних трендів, впровадження сучасних інноваційних рішень та додаткових клієнтських сервісів є невід'ємною частиною стратегії розвитку компанії. За словами керівництва, проєкт — не лише про інноваційність, а й про побудову відносин із мільйонною аудиторією. І це дуже цінно — бути причетними до створення нової історії-всесвіту, історії-блокбастера.

Цікаво, що з перших днів акції, гра очолила рейтинг мобільних застосунків. Її завантажили понад мільйон користувачів. Нині у компанії готуються до наступного сезону.



