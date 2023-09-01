У Михайлівському Золотоверхому соборі попрощались із розвідником Максимом Нікітенком

Про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".

На прощанні був також присутній народний депутат Петро Порошенко. Він розповів, що бачився із Максимом три тижні тому – тоді військовий вирвався з фронту, щоб провідати у реанімації після важкого поранення Марусю Звіробій.

"Не віриться. Тільки три тижні тому бачилися… Сьогодні ми попрощалися з Максимом Нікітенком – відважним воїном, розвідником, командиром, який на штурм завжди йшов першим. Він з 30-ки, вся родина у них воює. Але в першу чергу мої слова підтримки – Марусі Звіробій. Вони ще з "Марусиних ведмедів" разом. Кажуть, що командир має йти в складі ядра групи, а не в дозорі, але це не про Максима. Він вів за собою своїх побратимів. Загинув під час звільнення Роботиного", – зазначив Порошенко.

Максим Нікітенко був розвідником 132-ї окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він загинув кілька днів тому на одній з найважчих та стратегічно важливій для української армії ділянці фронту – поблизу села Роботине в Запорізькій області. Саме на цій ділянці був один ключових пунктів російської оборони і головний шлях до окупованого Мелітополя.

Нагадаємо, днями у столиці попрощалися з депутатом Київради Сергієм Ільницьким, який загинув в бою на Донбасі.