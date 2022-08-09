Під Миколаєвом декілька днів поспіль горить звалище твердих побутових відходів, яке накопичувалося 30 років, - заступник голови Молодіжної ради при ОДА

Про це він розповів в етері Еспресо.



Кирило Равінський повідомив, що у місті 9 серпня пролунав вибух, але про наслідки якого поки нічого невідомо, адже після нещодавнього російського обстрілу за містом горить сміттєзвалище.



"Декілька днів поспіль горить звалище твердих побутових відходів за Миколаєвом. Комунальні служби не можуть поки ліквідувати пожежу. На цьому звалищі відходи накопичувалися останні 30 років, відповідно звалище велике і горіти буде дуже довго, тому всі сили кинуті на те, щоб локалізувати пожежу та її загасити", - повідомив заступник голови Молодіжної ради при Миколаївській ОДА.



Також Равінський додав, що на життя містян це ніяк не впливає, але у тій частині Миколаєва, яка знаходиться поряд зі звалищем, відчутний неприємний запах через горіння пластика.

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