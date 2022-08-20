У Миколаєві пролунали потужні вибухи

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У місті пролунали потужні вибухи. Знову оголошена повітряна тривога у всій області – 02:57", - зазначив мер міста.

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