У Миколаєві пролунали потужні вибухи
Вночі 20 серпня у Миколаєві пролунали потужні вибухи, у місті та всій області оголошена повітряна тривога
Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"У місті пролунали потужні вибухи. Знову оголошена повітряна тривога у всій області – 02:57", - зазначив мер міста.
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