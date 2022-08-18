Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у телеграмі.

О 14:09 Олександр Сенкевич повідомив про 2 поранених і одну загиблу людину внаслідок обстрілів Миколаєва російськими окупантами.

"За попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу. Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Райони ураження та всі інші подробиці повідомлю вам згодом", - пише міський голова Миколаєва у телеграмі.

Раніше повідомлялося, що сьогодні о 12:57 пролунали вибухи у місті.

"Миколаїв - вибухи! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пише Сєнкевич.

Також повідомляється, що о 12:53 у місті оголосили повітряну тривогу.

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