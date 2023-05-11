У Мілані пролунав потужний вибух: 4 людини постраждали
В одному з центральних районів Мілана стався вибух, горять одразу кілька автомобілів
Про це інформує Sky TG24.
Сьогодні вранці, 11 травня, у міланському районі Порта Романа сталася велика пожежа - рятувальники евакуювали місцеву школу.
Відомо про 4 постраждалих.
Зазначається, що палає одразу декілька автомобілів, над місцем події піднялися чорні хмари диму. За даними ЗМІ, вибухнути міг фургон із кисневими балонами.
Місцева влада поки не повідомляє офіційних причин вибуху.
- Щонайменше 27 людей загинули під час пожежі на золотій шахті в Перу, яка стала найгіршою аварією на шахті в країні за останні десятиліття.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе