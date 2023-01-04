Про це в ефірі телемарафону 4 січня сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Він наголосив, що відключення електроенергії може бути критичним для деяких виробників, тому Мінагрополітики розглядає можливість забезпечити такі підприємства генераторами. При цьому, за його словами, підвищення цін на продукти в результаті цього коливатиметься на рівні близько 3-5%.

"Також міністерство наразі приймає заявки, зокрема, від тваринницьких ферм для включення їх у перелік критичної інфраструктури. Нам дуже важливо забезпечити електроенергією всі виробничі цикли", – зазначив Висоцький.

Він додав, що суттєвого зменшення виробництва за останні кілька місяців не відбулося.

15 грудня 2022 року видання Bloomberg писало, що третина врожаю кукурудзи в Україні все ще стоїть на полях, зокрема через перебої з електропостачанням, які стали наслідком російських обстрілів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb