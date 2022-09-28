У Міненерго готуються реагувати на обстріли критичної інфраструктури

Про це сказав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, повідомляє Міненерго.

"Цей штаб працює фактично 24/7. Ми опрацювали механізми оперативного врегулювання кризових ситуацій. Завершуємо аналіз наявного обладнання, необхідного для локалізації уражень інфраструктурних об'єктів внаслідок ворожих обстрілів", - сказав він.

У прес-службі зазначили, що на цей момент забезпечено збір інформації від електроенергетичних компаній щодо загального обсягу аварійного запасу обладнання та матеріалів, дефіцитного обладнання та матеріалів, об'єктів електричних мереж, обладнання яких може бути переміщено та використано на критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури, та наявної спеціалізованої техніки та автотранспорту, необхідних для ефективної ліквідації аварійних ситуацій внаслідок бойових дій. Розробляється узагальнений електронний реєстр з цією інформацією.

Крім того, операторами систем розподілу та оператором системи передачі сформовано перелік найбільш пріоритетного обладнання, необхідного для оперативної ліквідації аварійних ситуацій. Перелік буде відпрацьований в рамках робочої групи Міненерго з розподілу гуманітарної допомоги, отриманої від міжнародних партнерів.

До складу штабу також входять уповноважені представники Мінінфраструктури, ДСНС, Міноборони, ЗСУ, Держенергонагляду, енергетичних компаній.

ГУР застерігає, що РФ готує масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників. Ймовірно, перші постраждають підприємства енергетичної галузі.

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