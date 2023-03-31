Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні", - розповіли у відомстві.

Водночас на Житомирщині через ремонти мережевої інфраструктури можливі певні обмеження.

Через наслідки негоди можливі відключення світла у деяких районах Харківської області.

"За останню добу відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів: у Донецькій області - 4,4 тис. споживачів, у Харківській області - 1,6 тис. та Херсонській області - близько 500 споживачів", - резюмували в Міненерго.