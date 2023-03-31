У Міненерго попередили про можливі відключення електроенергії на Харківщині та Житомирщині
На Житомирщині 31 березня можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури. Водночас на Харківщині можуть бути вимкнення через негоду
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні", - розповіли у відомстві.
Водночас на Житомирщині через ремонти мережевої інфраструктури можливі певні обмеження.
Через наслідки негоди можливі відключення світла у деяких районах Харківської області.
"За останню добу відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів: у Донецькій області - 4,4 тис. споживачів, у Харківській області - 1,6 тис. та Херсонській області - близько 500 споживачів", - резюмували в Міненерго.
- Днем раніше спостерігались обмеження в електропостачанні в частині Одещини, Чернігівщини, Київщини та Житомирщини.
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