У Міноборони пояснили, чому дані про кількість убитих окупантів кілька днів не змінюються

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Де загиблі вороги? Чому, за офіційними даними, вже декілька днів не змінюється цифра "більш як 12 тисяч"? Не переймайтесь, ворога люто знищують. Однак підрахунок втрат особового складу ворога – геть не першочергова справа на місці подій", – заявила вона.

Маляр зазначає, що ситуація щодня динамічно змінюється, і наразі окупантів зупинено. Та ще декілька днів тому на території України велися активні бойові дії, тому підрахунок втрат був дуже ускладнений. Відомо, що визначити точну кількість втрат вельми непросто. Є декілька методик підрахунку, які використовує Україна.

"Після бою, якщо говорити дуже спрощено, ніхто не ходить с калькулятором. Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці", – додає заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада. Також для залучення до бойових дій в Україні РФ веде підготовку найманців з Лівії.