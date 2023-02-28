Про це і не тільки світові ЗМІ писали 28 лютого:

The New York Times:

Потік обіцяних Україні танків більше схожий на струмінь, кажуть у NYT: деякі країни виявили, що танки на їх арсеналі насправді не працюють або не мають запасних частин. Політичні лідери наштовхнулися на неочікуваний опір у власних коаліціях і навіть з боку міністерств оборони. У виданні наголошують на тому, що коли Росія розпочала масштабну сухопутну війну, країни Європи були зовсім неготові до такого повороту подій. Зараз вони поволі працюють над відправкою танків, але ця кількість дуже мала. "Справа не стільки в тому, що країни не бажають виконувати свої обіцянки, скільки в тому, що вони зіткнулися із різким пробудженням, наскільки це важко", – зазначають у NYT.

Блінкен закликав колишні радянські країни триматися на відстані від Росії. Блінкен розпочав дводенний візит до Центральної Азії, під час якого зустрівся із президентом Казахстану та міністром закордонних справ країни, вони висловили готовність працювати зі Сполученими Штатами та відданість захисту їх національного суверенітету, ознака настороженості щодо російської агресії.

За словами Зеленського, ситуація в Бахмуті стає дедалі складнішою. "Противник постійно знищує все, що може бути використано для захисту наших позицій, для закріплення та забезпечення оборони", – говорить український президент.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Пекіна з триденним візитом, він повинен зустрітися із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Тим часом США називає цей візит збільшенням підтримки Кремля у війні проти України. "Той факт, що КНР зараз взаємодіє з Лукашенком, який по суті поступився власним суверенітетом Росії, є лише ще одним елементом поглиблення взаємодії КНР з Росією, з усіма тими, хто бере участь і підтримує жорстоку війну Росії проти України", – зазначив речник Держдепу Нед Прайс.

Також видання публікує матеріал про складнощі пошуку домівок для українських тварин, яких під час війни вивезли із небезпечних територій тисячі. NYT розповідає про притулок у Львові та тварин, які там живуть: "Вони сироти війни, врятовані з розбомблених міст або залишені біженцями, які були вигнані зі своїх домівок і не можуть більше піклуватися про своїх домашніх тварин". Минулої весни був короткий період, коли власникам тварин і рятувальникам дозволили перевозити тварин через кордон до інших європейських країн без звичайних вимог щодо таких речей, зокрема щеплення. Приїхали автобуси з волонтерами з Німеччини та Польщі, які забрали із собою собак, кроликів і котів. Майже 5,5 тис. домашніх улюбленців врятовані та знайшли домівку за межами України, ще 1500 адоптували всередині країни.

The Washington Post:

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США запровадять санкції проти китайських компаній або осіб, якщо вони нададуть летальну підтримку військовим зусиллям Росії в Україні або порушуватимуть санкції Заходу. Він підкреслив, що Вашингтон "без вагань" діятиме, якщо Пекін перейде за межі нелетальної підтримки, яку, за його словами, китайські державні компанії надають Росії, і почне постачання летального обладнання.

Через безпілотники у російському повітряному просторі Володимир Путін наказав посилити прикордонний контроль, і авіаційна влада закрила повітряний простір навколо міського аеропорту Санкт-Петербурга приблизно на три години. В одному випадку безпілотник здійснив успішний удар, спричинивши пожежу на нафтопереробному заводі в Туапсе. Російська влада звинуватила Україну, стверджуючи, що безпілотники були націлені на цивільну інфраструктуру, і заявила, що більшість безпілотників були перехоплені та збиті. Тим часом Україна свою причетність не підтверджує.

Видання також повідомляє, що республіканці у палаті представників США посилюють перевірку військової допомоги Байдена Україні.Тим часом високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив Конгресу, що Пентагон не виявив, аби будь-яка зброя, надіслана в Україну, потрапила в чужі руки, відповідаючи на хор республіканських критиків, які прагнуть обмежити військову допомогу США Києву.

The Guardian:

Медіа зазначає, що Путін може й не постати перед трибуналом, а для того, аби перед ним постали його поплічники, можуть минути роки. російські сили в Україні швидко знищили докази злочинів, які могли призвести до судового переслідування. Вони не тільки ексгумували та перепоховали тіла, але й розгорнули пересувні крематорії для знищення фізичних останків своїх жертв. Проте Велика Британія має супутникові та фотознімки цих злочинів, а також дані мобільних телефонів, які мають бути передані в повному обсязі українському уряду. У країні переконані, це їхній обов'язок допомогти притягнути злочинців до відповідальності.

Високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що США не очікують, що Росія зробить значні територіальні здобутки в Україні в найближчій перспективі.Тим часом Лукашенко відвідує Китай, що може свідчити про нові віхи підтримки Кремля.

Politico:

Третина українських біженців в ЄС хочуть повернутися додому до України, а майже 80% кажуть, що вони мають фінансові труднощі. Разом із тим ще третина відчувають себе частиною спільноти у країнах, які їх прийняли. Проте майже половина вимушених переселенців відчувають депресію

Поїздка президента Сполучених Штатів Джо Байдена до Варшави минулого тижня – його друга поїздка до Польщі за рік – знову показала, що американський лідер сприймає війну в Україні, як боротьбу між демократією та автократією, пишуть у Politico: "Крім передвиборчої риторики, мало хто міг передбачити, що Байден і президент Польщі Анджей Дуда стануть міцними союзниками, але війна створює дивних друзів. І реакція Польщі на війну Росії в Україні з 24 лютого 2022 року була чудовою – вона прийняла 1,5 мільйона українських біженців, надала гуманітарну та військову підтримку та успішно відстоювала відправку танків Leopard в Україну".

CNN:

Високопоставлений чиновник Міністерства оборони виступив проти надання Україні F-16 і необхідної підготовки на цю мить через те, скільки часу це займе, вартість і найнагальніші пріоритети України, оскільки війна минає один рік. "Мені просто важко сказати будь-якому члену Конгресу чи американському народу, що цей долар, витрачений зараз, найкраще використати на F-16", – зазначив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал, наголошуючи, що для навчань українських пілотів та передачі літаків потрібні 18 місяців. Разом із тим США та їхні союзники навчили вже понад 4 тисячі українських військових. Тим часом російська влада стверджує, що український безпілотник потрапив у Московську область.

BBC:

Росіяни продовжують звинувачувати Україну у падінні дрона в Московській області, також Москва звинуватила Україну в тому, що вона стоїть за атаками на російську військову інфраструктуру під час війни, але Київ цього не підтвердив. Також міноборони Росії повідомило, що його винищувачі брали участь у навчанні в західному повітряному просторі країни у вівторок, через кілька годин після того, як повітряний простір над Санкт-Петербургом було закрито через повідомлення про непізнаний об'єкт.

Цитуючи Зеленського, видання пише про те, що ситуація у Бахмуті максимально загострюється. "Попри значні втрати, ворог перекинув найбільш підготовлені штурмові підрозділи ПВК "Вагнер", які намагаються прорвати оборону наших військ і оточити місто", – сказав генерал Олександр Сирський про ситуацію.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти публікують мапу доказів воєнних злочинів Росії. Вже понад 20 тисяч жертв, понад тисячу задокументованих фотографіями та записами свідчень атак на цивільні об’єкти, кілька сотень повідомлень про зруйновані лікарні, клініки та аптеки. Це лише попередні і, можливо, часткові дані про напади на населення в Україні, наголошують у "Виборчій".

У виданні роздумують над тим, чим обернуться візити Лукашенка до Китаю і натомість Байдена до Казахстану, називаючи ситуацію геополітичним пазлом з Україною на задньому плані.