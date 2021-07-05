У Мінсоцполітики назвали строки виплати і розміри житлових субсидій після їх перепризначення
Виплати житлових субсидій після перепризначення почнуться найближчим часом, а їх розмір складе 290 грн на домогосподарство
Про це пресслужба Міністерства соціальної політики повідомила у Facebook.
Згідно з повідомленням, Мінсоцполітики отримало заявку на потребу в коштах для фінансування перепризначених субсидій за травень та червень поточного року і перераховує відповідні кошти в регіони для проведення відповідних виплат.
"Таким чином, вже найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень-червень поточного року у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
У Мінсоцполітики зазначили, що, оскільки вартість житлово-комунальних послуг в неопалювальний період зменшується через відсутність послуги опалення, середній розмір субсидії за ці місяці складе 290 грн на домогосподарство у кожен місяць.
У пресслужбі також зауважили, що на опалювальний період субсидія всім цим домогосподарствам, з урахуванням витрат на опалення, буде розрахована автоматично після початку опалювального періоду.
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