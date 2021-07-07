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У Мін'юсті пояснили, як працюватиме автоматичний арешт коштів з рахунків боржників

7 липня, 2021 середа
10:56
Економіка банківські картки

Кошти на рахунку боржника можуть бути заарештовані в автоматичному режимі, але не можуть бути списані

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Згідно з повідомленям, кошти на рахунку боржника можуть бути арештовані в автоматичному режимі, але при цьому не можуть бути списані. Відповідно до наказу Мін'юсту, державні та приватні виконавці можуть направляти до банків постанови про арешт чи зняття з арешту коштів на рахунках боржників через Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП) без обмежень за категоріями стягнення.

"Тобто, з набранням чинності цього наказу було реалізовано технічні зміни інформаційної взаємодії виконавців із банками за допомогою АСВП. Раніше така процедура була досить складною. Нині ж взаємодія між виконавцями і банками відбувається в електронному вигляді, а не тільки поштовим зв'язком", - зазначили у відомстві.

Так, у пресслужбі навели приклад. Якщо особа не сплатила штраф або комунальні послуги чи заборгувала кошти, цей факт має спочатку підтвердити своїм рішенням суд або інший орган чи посадова особа. Якщо після цього боржник так і не повертає кошти - Державна виконавча служба або приватні виконавці можуть арештувати кошти на рахунку боржника. Саме процедуру комунікації між виконавцями та банками було спрощено.

Разом із тим, державне підприємство "Національні інформаційні системи" сьогодні проводить роботи з доопрацювання програмного забезпечення АСВП у напрямку запровадження автоматизації процесу отримання виконавцями інформації щодо банківських рахунків боржника, що передбачено положенням Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках.

Після того, як програмне забезпечення повноцінно запрацює, банки повідомлятимуть в електронному режимі не лише факт наявності банківських рахунків у боржника, а і їх номери та суми залишків на них. Таким чином, з’явиться можливість накладати арешт винятково на 1 рахунок боржника в одному банку, а не на всі його рахунки в різних банківських установах, як це відбувається наразі. Відповідно, коштами на неарештованих рахунках їх власник зможе вільно розпоряджатися.

У пресслужбі підкреслили, що все це буде можливо лише у разі відкриття виконавчого провадження.

У відомстві також додали, що самостійно перевірити наявність боргів можна за допомогою Єдиного реєстру боржників, порталу Онлайн-будинок юстиції, електронного сервісу державних послуг "Дія" та АСВП.

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борги
арешт
Мін'юст
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