У мирному процесі Китай має почути не лише РФ, але й Україну, - Держдеп США
Усі дипломатичні ініціативи щодо досягнення миру в Україні мають координуватися з Україною, а також повинні сприяти відновленню її суверенітету та територіальної цілісності
Про це заявив заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
"Будь-які дипломатичні зусилля, пов'язані з досягненням миру між Росією та Україною, мають здійснюватися та проводитися у тісній координації з українськими партнерами", - наголосив Пател.
За його словами, Сполучені Штати давно відчували та довго вірили, що Китай відіграє відповідну роль у мирному процесі. Крім того, він висловив упевненість, що Китай має почути не лише росіян, а й українських партнерів.
Представник зовнішньополітичного відомства США також заявив, що у мирному процесі також слід зберегти важливі для будь-якої країни цінності та принципи, а саме дотримання суверенітету та територіальної цілісності.
- Нагадаємо, у кінці квітня Китай уперше підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, в якій Росію названо агресором.
- 26 квітня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Лідер КНР повідомив, що до України прибуде представник китайського уряду
- Також 26 квітня Зеленський призначив посла України в Китаї. Ним став Павло Рябікін
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