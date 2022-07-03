У Москві горить хмарочос
Ввечері у неділю, 3 липня 2022 року, в діловому районі Москви (РФ) під назвою Москва-сіті загорілася одна з елітних висотних будівель
За інформацією московських телеграм-каналів, йдеться про Capital Towers.
"Попередньо, спалах почався на 55 поверсі вежі Capital Towers. На місці працюють пожежники", - зазначає ТГ-канал 112.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+22°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе
2022, неділя
3 липня
23:21
Аналітика
Наступні рубежі ЗСУ після Лисичанська складні для пробиття армією РФ. Колонка Сергія Згурця
23:10
"Ми повернемося завдяки тактиці та нарощуванню зброї": Зеленський про відхід ЗСУ з Лисичанська
20:14
Ексклюзив
Сьогодні НАТО, як і Україна, не готове самостійно протистояти Росії, – дипломат Безсмертний
19:55
Ексклюзив
Зруйновані будівлі в Маріуполі вивозять на смітники, щоб приховати кількість жертв, - головлікар одного із медзакладів
19:38
Ексклюзив
Схід отримав сучасну зброю, яка зупиняє наступ ворога на Краматорськ та Слов'янськ, - депутат Дружківської міськради Довбня
19:28
Прем'єр Австралії розповів про пакет посиленої допомоги Україні розміром 100 мільйонів доларів
19:15
Ексклюзив
Альтернативи вступу України в ЄС немає: неможливе повторення помилок 2014 року, - радник премʼєра Словаччини Дулеба
19:01
Росія на Лисичанському напрямку гатить зі ствольної артилерії й узяла під контроль Золотарівку, - Генштаб
18:38
Посольство США у Москві прибрало з сайту адресу після того, як площу перейменували на честь фейкової "ДНР"
18:29
Ексклюзив
Війна РФ проти України триває понад 4 місяці, але втоми немає – уряди країн НАТО і ЄС працюють на повну, - радник премʼєра Словаччини Дулеба
18:25
Ексклюзив
Відправити білоруську армію в Україну - це самогубство для Лукашенка, - журналіст Сєраковський
18:24
Ексклюзив
Ракетними ударами Путін хоче досягти, щоб сам український народ змусив українське керівництво підписати капітуляцію, – Піонтковський
17:57
Ексклюзив
З ОРДЛО не випускають хлопців з 14 років, - голова вченої ради Луганського університету
17:47
ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після закінчення війни, - Bloomberg
17:24
Ексклюзив
Росія намагається підлаштувати економіку під війну, але в неї нічого не вийде, - військовий експерт Ступак
16:39
Ексклюзив
На Ізюмському напрямку ворог накопичує сили для контрнаступу, - боєць харківського спецпідрозділу "Азову" Кракен (Положухно)