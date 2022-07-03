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У Москві горить хмарочос

3 липня, 2022 неділя
21:56
Світ

Ввечері у неділю, 3 липня 2022 року, в діловому районі Москви (РФ) під назвою Москва-сіті загорілася одна з елітних висотних будівель

За інформацією московських телеграм-каналів, йдеться про Capital Towers.

"Попередньо, спалах почався на 55 поверсі вежі Capital Towers. На місці працюють пожежники", - зазначає ТГ-канал 112.

RusNews, своєю чергою, каже про загоряння на даху.

Чорний дим від Capital Towers помітно здалеку.

Зазначається, що це нібито недобудований хмарочос.

Поруч чутно сирені машин рятувальників.

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