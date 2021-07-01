"У Москві ходили б гривні, над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор": Зеленський прокоментував слова Путіна про "один народ"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці та росіяни не є одним народом, як каже президент РФ Володимир Путін
Про це він розповів у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії", - сказав президент.
За словами Зеленського, "були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор".
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"Мета у нас повинна бути одна - закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території. І ще дещо - неможливо одночасно говорити про "один народ" і захоплювати наші території та продовжувати бійню на Донбасі", - підсумував президент.
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