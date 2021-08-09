У Москві помер радянський дисидент та російський правозахисник Сергій Ковальов
Російський правозахисник, учасник дисидентського руху в СРСР Сергій Ковальов помер у Москві, йому був 91 рік
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Ковальов народився 2 березня 1930 року в місті Середина-Буда (нині це місто входить до Сумської області). Він закінчив біологічний факультет МГУ, отримав ступінь кандидата біологічних наук.
У 1969 році він увійшов до складу "Ініціативної групи захисту прав людини в СРСР" – першої незалежної правозахисної асоціації. Через два роки став брати участь у виданні "Хроніки поточних подій" – підпільного бюлетеня правозахисників.
У 1974 році Ковальова заарештували і звинуватили в "антирадянській агітації і пропаганді". За це його засудили до семи років тюрми і трьох років заслання.
З 1993 до 2003 року був депутатом Держдуми Росії. Брав участь у розробці Конституції РФ.
Ковальов був першим у Росії уповноваженим з прав людини.
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