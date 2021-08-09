У Москві помер радянський дисидент та російський правозахисник Сергій Ковальов

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ковальов народився 2 березня 1930 року в місті Середина-Буда (нині це місто входить до Сумської області). Він закінчив біологічний факультет МГУ, отримав ступінь кандидата біологічних наук.

У 1969 році він увійшов до складу "Ініціативної групи захисту прав людини в СРСР" – першої незалежної правозахисної асоціації. Через два роки став брати участь у виданні "Хроніки поточних подій" – підпільного бюлетеня правозахисників.

У 1974 році Ковальова заарештували і звинуватили в "антирадянській агітації і пропаганді". За це його засудили до семи років тюрми і трьох років заслання.

З 1993 до 2003 року був депутатом Держдуми Росії. Брав участь у розробці Конституції РФ.

Ковальов був першим у Росії уповноваженим з прав людини.