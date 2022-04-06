У Москві помер українофоб Володимир Жириновський
У Москві помер відомий українофоб, лідер "Ліберально-демократичної партії Росії" Володимир Жириновський
Про це повідомив спікер Державної думи Росії В'ячеслав Володін.
"Після тривалої і важкої хвороби помер Володимир Вольфович Жириновський", - сказав він під час засідання російського парламенту.
"У ЛДПР назвали смерть Володимира Жириновського ударом для всієї Росії", - пише ТАСС.
За даними російського видання "Интерфакс", хворого на коронавірус Жириновського госпіталізували до Центральної клінічної лікарні 9 лютого з серйозним ураженням легенів.
Наприкінці 2021 року Жириновський стверджував, що 8 разів щепився від коронавірусу.
Жириновський відомий своїми антиукраїнськими заявами. У березні 2014 року після початку окупації Криму Росією Жириновський запропонував урядам Польщі, Угорщини та Румунії розділити Україну.
У 2018 році Генпрокуратура України встановила причетність представників російської влади, в тому числі Жириновського, до підтримки терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". За даними слідчих, Жириновський та інші російські депутати збирали кошти для незаконних збройних формувань в ОРДЛО.
Наприкінці 2021 року Жириновський закликав владу РФ бомбити Україну в новорічну ніч.
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