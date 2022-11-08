У Москві проходила Міжнародна! виставка ритуальних послуг

Радість і гордість — саме з такими почуттями проводжають російські матері своїх синів на війну до України. Дізнаєтеся кого окрім путіна прославляє славнозвісна російська естрада, та почуєте сучасну мантру воєнного часу

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Його називають Миколою Вереснем, а він себе називає Кацапознавцем. Досліди життя на росії - повадки, звичаї, поведінкові розлади, порушення розумових та інших здібностей московитів - дивіться щовівторка о 18.00 в проєкті "КАЦАПОЗНАВСТВО" на Ютубі Еспресо.