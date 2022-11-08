У Москві проходила Міжнародна! виставка ритуальних послуг
Вже сьогодні — ексклюзивно на ютубі Еспресо проєкт “Кацапознавство” розповість про першу та головну похоронну виставку Росії
Радість і гордість — саме з такими почуттями проводжають російські матері своїх синів на війну до України. Дізнаєтеся кого окрім путіна прославляє славнозвісна російська естрада, та почуєте сучасну мантру воєнного часу
Переглядати етер та коментувати можна тут.
Його називають Миколою Вереснем, а він себе називає Кацапознавцем. Досліди життя на росії - повадки, звичаї, поведінкові розлади, порушення розумових та інших здібностей московитів - дивіться щовівторка о 18.00 в проєкті "КАЦАПОЗНАВСТВО" на Ютубі Еспресо.
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