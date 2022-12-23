У Москві сталася пожежа на території військової частини

Про це поінформували в агентстві міських новин "Москва".

Зазначається, що пожежа сталася на 3-й вулиці Соколиної Гори, 10, на сході Москви. Прикметно, що вогонь розповсюдився в одноповерхових боксах на території військової частини.

Площа займання становила близько 200 м кв. У московському управлінні МНС підтвердили факт інциденту та уточнили, що заявка надійшла на пульт чергового о 23:45 22 грудня (за місцевим часом).

6 грудня на аеродромі в Курську сталася пожежа, місцева влада заявила про атаку безпілотника.

15 грудня вибух і сильна пожежа сталися на нафтопереробному заводі "Ангарської нафтохімічної компанії" в Іркутській області, загинуло двоє людей, ще п'ятеро постраждали. Вибух був такої сили, що геофізична служба РАН зафіксувала у регіоні сейсмічну подію.

Вже 18 грудня в населеному пункті Верхнемарково, що в Іркутській області РФ, загорілось нафтогазоконденсатне родовище, площа пожежі складала тисячу квадратних метрів.

А 20 грудня у Чувашії вибухнув газопровід. Він єдиний, що йде через Україну в Європу. Відомо про щонайменше трьох росіян, які загинули внаслідок аварії, ще одна людина - у важкому стані.

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