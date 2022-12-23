У Москві сталася пожежа на території військової частини
У столиці Росії сталося займання в гаражних боксах, які знаходяться на території військової частини. На місце пожежі приїхали екстрені служби
Про це поінформували в агентстві міських новин "Москва".
Зазначається, що пожежа сталася на 3-й вулиці Соколиної Гори, 10, на сході Москви. Прикметно, що вогонь розповсюдився в одноповерхових боксах на території військової частини.
Площа займання становила близько 200 м кв. У московському управлінні МНС підтвердили факт інциденту та уточнили, що заявка надійшла на пульт чергового о 23:45 22 грудня (за місцевим часом).
- 6 грудня на аеродромі в Курську сталася пожежа, місцева влада заявила про атаку безпілотника.
- 15 грудня вибух і сильна пожежа сталися на нафтопереробному заводі "Ангарської нафтохімічної компанії" в Іркутській області, загинуло двоє людей, ще п'ятеро постраждали. Вибух був такої сили, що геофізична служба РАН зафіксувала у регіоні сейсмічну подію.
- Вже 18 грудня в населеному пункті Верхнемарково, що в Іркутській області РФ, загорілось нафтогазоконденсатне родовище, площа пожежі складала тисячу квадратних метрів.
- А 20 грудня у Чувашії вибухнув газопровід. Він єдиний, що йде через Україну в Європу. Відомо про щонайменше трьох росіян, які загинули внаслідок аварії, ще одна людина - у важкому стані.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.24Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе