У Москві загорівся храм Петра і Павла
На території московського храму Петра і Павла сталась пожежа
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За першою інформацією, близько 22:00 загорівся сам московський храм імені Петра і Павла у Лєфортово. А площа пожежі склала 150 кв. м.
Вже о 23:05, за повідомленням росіян, пожежа була ліквідована. А постраждалих - немає.
Храм Петра і Павла розташований у Лєфортовському районі Москви. Це одна з найстарших лютеранських святинь столиці РФ. Він був освячений у 1613 році.
За найсвіжішими даними, загорілась будівля, де проходять хрещення.
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