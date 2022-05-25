У Москві загорівся храм Петра і Павла

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За першою інформацією, близько 22:00 загорівся сам московський храм імені Петра і Павла у Лєфортово. А площа пожежі склала 150 кв. м.

Вже о 23:05, за повідомленням росіян, пожежа була ліквідована. А постраждалих - немає.

Храм Петра і Павла розташований у Лєфортовському районі Москви. Це одна з найстарших лютеранських святинь столиці РФ. Він був освячений у 1613 році.

За найсвіжішими даними, загорілась будівля, де проходять хрещення.

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