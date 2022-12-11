У Москві затопило аеропорт "Шереметьєво"
У неділю, 11 грудня, через пожежну сигналізацію затопило російський аеропорт "Шереметьєво", що у Хімках
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відомо, що у терміналі В спрацювала пожежна сигналізація, через що приміщення почала заливати вода. Місцеві екстренні служби повідомили, що пожежна сигналізація спрацювала хибно, проте аеропорт затопило. За словами очевидців, в закладі обвалилось перекриття.
- У ТРЦ "Мега Хімки", що на Ленінградському шосе в Москві, в процесі зварювальних робіт сталося займання у відділі господарських товарів - загинув охоронець, а збитки сягають 30 млрд рублів.
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