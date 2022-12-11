Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відомо, що у терміналі В спрацювала пожежна сигналізація, через що приміщення почала заливати вода. Місцеві екстренні служби повідомили, що пожежна сигналізація спрацювала хибно, проте аеропорт затопило. За словами очевидців, в закладі обвалилось перекриття.

У ТРЦ "Мега Хімки", що на Ленінградському шосе в Москві, в процесі зварювальних робіт сталося займання у відділі господарських товарів - загинув охоронець, а збитки сягають 30 млрд рублів.