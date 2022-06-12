У Москві затримали 50 людей нібито за підготовку антивоєнної акції

Про це повідомила російська служба Радіо Свобода.

Серед затриманих – активісти, журналісти, а також громадяни, які були помічені на акціях протесту проти війни в Україні.

Наголошується, що поліція вираховувала людей за допомогою системи розпізнавання осіб.

За даними "ОВД-Інфо", масові затримання москвичів пов'язані з інформацією, поширеною в різних телеграм-каналах, про акцію протесту проти війни в Україні, яка нібито мала відбутися в центрі столиці РФ 12 червня – у День Росії. В результаті у Москві жодної великої акції не відбулося. Кілька людей провели лише поодинокі пікети.