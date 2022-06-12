У Москві затримали 50 людей нібито за підготовку антивоєнної акції
Понад 50 людей було затримано в метро Москви у зв'язку з акцією проти війни в Україні, яка нібито планувалася в Москві 12 червня
Про це повідомила російська служба Радіо Свобода.
Серед затриманих – активісти, журналісти, а також громадяни, які були помічені на акціях протесту проти війни в Україні.
Наголошується, що поліція вираховувала людей за допомогою системи розпізнавання осіб.
За даними "ОВД-Інфо", масові затримання москвичів пов'язані з інформацією, поширеною в різних телеграм-каналах, про акцію протесту проти війни в Україні, яка нібито мала відбутися в центрі столиці РФ 12 червня – у День Росії. В результаті у Москві жодної великої акції не відбулося. Кілька людей провели лише поодинокі пікети.
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