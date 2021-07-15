У Москві злива затопила злітну смугу аеропорту "Шереметьєво". ВІДЕО

Про це розповідає російська "Медуза".



Затримано понад 20 місцевих рейсів.



Деякі рейси через негоду не змогли приземлитися в "Шереметьєво" і були перенаправлені в інші аеропорти - в тому числі в Петербург, Нижній Новгород, Гельсінкі, а також московські "Внуково" і "Домодєдово".

Нагадаємо, наприкінці червня на столицю РФ впав потужний ураган, що затопив вулиці та звалив будівельний кран. У передмісті мегаполісу блискавка вдарила у трансформатор