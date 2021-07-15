У Москві злива затопила злітну смугу аеропорту "Шереметьєво". ВІДЕО
Через затоплення злітно-посадкової смуги багато рейсів були затримані, борти, що прямували до "Шереметьєво", перенаправили в інші аеропорти Москви, Петербурга, Н. Новгорода та столиці Фінляндії - Гельсінкі
Про це розповідає російська "Медуза".
Затримано понад 20 місцевих рейсів.
Деякі рейси через негоду не змогли приземлитися в "Шереметьєво" і були перенаправлені в інші аеропорти - в тому числі в Петербург, Нижній Новгород, Гельсінкі, а також московські "Внуково" і "Домодєдово".
- Нагадаємо, наприкінці червня на столицю РФ впав потужний ураган, що затопив вулиці та звалив будівельний кран. У передмісті мегаполісу блискавка вдарила у трансформатор
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