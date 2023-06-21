У Москві знайшли мертвим одного з винахідників першої радянської термоядерної бомби
У суботу, 17 червня, в Москві мертвим був виявлений 92-річний фізик-ядерник Григорій Клінішов
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За інформацією джерела, тіло Григорія Клінішова знайшли у його квартирі в центрі Москви, на Космодаміанській набережній.
92-річний фізик-ядерник нібито скоїв самогубство. Поруч з тілом Клінішова знайшли передсмертну записку, де він попрощався з близькими.
Тіло фізика виявили його родичі ще 17 червня. Про це стало відомо лише сьогодні.
Хто такий Григорій Клінішов
Григорій Клінішов брав участь у створенні двоступеневої термоядерної бомби РДС-37. Саме він розробляв для неї заряд
Випробування термоядерної бомби РДС-37 відбулося 22 листопада 1955 на Семипалатинському полігоні. Тоді через ударну хвилю було пошкоджено будівлі в 59 населених пунктах, а кілька десятків людей отримали травми.
Клінішов також розробив декілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.
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