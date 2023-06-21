У Москві знайшли мертвим одного з винахідників першої радянської термоядерної бомби

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією джерела, тіло Григорія Клінішова знайшли у його квартирі в центрі Москви, на Космодаміанській набережній.

92-річний фізик-ядерник нібито скоїв самогубство. Поруч з тілом Клінішова знайшли передсмертну записку, де він попрощався з близькими.

Тіло фізика виявили його родичі ще 17 червня. Про це стало відомо лише сьогодні.

Хто такий Григорій Клінішов

Григорій Клінішов брав участь у створенні двоступеневої термоядерної бомби РДС-37. Саме він розробляв для неї заряд

Випробування термоядерної бомби РДС-37 відбулося 22 листопада 1955 на Семипалатинському полігоні. Тоді через ударну хвилю було пошкоджено будівлі в 59 населених пунктах, а кілька десятків людей отримали травми.

Клінішов також розробив декілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.