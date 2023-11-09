У Моссаді заявили про запобігання теракту "Хезболли" проти євреїв у Бразилії

Про це повідомляє Reuters із посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Як зазначається, федеральна поліція Бразилії заявила, що заарештувала двох неназваних осіб за звинуваченнями в тероризмі в Сан-Паулу.

Моссад подякував бразильським спецслужбам за співпрацю у запобіганні теракту.

"Бразильські служби безпеки разом з Моссадом та... іншими міжнародними службами безпеки і правоохоронними органами зірвали терористичну атаку в Бразилії, яка була спланована терористичною організацією "Хезболла", керованою і фінансованою іранським режимом", – йдеться в повідомленні.

Моссад заявив, що "терористичний осередок ... був керований "Хезболлою" з метою здійснення нападу на ізраїльські та єврейські об'єкти в Бразилії".