У Моссаді заявили про запобігання теракту "Хезболли" проти євреїв у Бразилії
Ізраїльська розвідувальна служба Моссад спільно з бразильськими спецслужбами безпеки запобігла нападу на євреїв у Бразилії, запланованому підтримуваним Іраном угрупуванням "Хезболла"
Про це повідомляє Reuters із посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
Як зазначається, федеральна поліція Бразилії заявила, що заарештувала двох неназваних осіб за звинуваченнями в тероризмі в Сан-Паулу.
Моссад подякував бразильським спецслужбам за співпрацю у запобіганні теракту.
"Бразильські служби безпеки разом з Моссадом та... іншими міжнародними службами безпеки і правоохоронними органами зірвали терористичну атаку в Бразилії, яка була спланована терористичною організацією "Хезболла", керованою і фінансованою іранським режимом", – йдеться в повідомленні.
Моссад заявив, що "терористичний осередок ... був керований "Хезболлою" з метою здійснення нападу на ізраїльські та єврейські об'єкти в Бразилії".
- У відповідь на обстріли з Лівану 6 листопада ЦАХАЛ вдарив по цілях терористичної організації "Хезболла" авіацією та артилерією.
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