У Мурманській області РФ упав винищувач МіГ-31, - росЗМІ

Про це пише ТАСС.

Журналістам розказали джерела в силових структурах, що військовий літак зазнав аварії в Мурманській області через загоряння двигуна, попередньо, він упав в озеро.

"Пілоти, ймовірно, катапультувалися, очевидці стверджують, що в районі аварії бачили двох парашутистів", - додав співрозмовник агентства.

Також Інтерфакс із посиланням на Міноборони РФ підтверджує, що під час виконання планового навчального польоту в Мурманській області зазнав аварії винищувач МіГ-31, льотчики катапультувалися