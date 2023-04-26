У Мурманській області РФ упав винищувач МіГ-31, - росЗМІ
Російські ЗМІ повідомляють про падіння російського винищувача МіГ-31, це сталося в Мурманській області. Попередньо, літак упав в озеро, а пілоти катапультувалися
Про це пише ТАСС.
Журналістам розказали джерела в силових структурах, що військовий літак зазнав аварії в Мурманській області через загоряння двигуна, попередньо, він упав в озеро.
"Пілоти, ймовірно, катапультувалися, очевидці стверджують, що в районі аварії бачили двох парашутистів", - додав співрозмовник агентства.
Також Інтерфакс із посиланням на Міноборони РФ підтверджує, що під час виконання планового навчального польоту в Мурманській області зазнав аварії винищувач МіГ-31, льотчики катапультувалися
- Нагадаємо, 20 квітня у Бєлгороді упав і вибухнув боєприпас із російського бомбардувальника, на одній із вулиць міста утворилася велика вирва, пошкоджено будинок та лінії електропередачі.
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