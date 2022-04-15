У МВС попередили про імовірну активізацію російських ДРГ в Україні "найближчим часом"

Про це він сказав у ефірі телемарафону.



"Відповідно до інформації, яку ми маємо від наших розвідувальних органів, найближчим часом очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності РФ на території України", – зазначив Єнін.

За його словами, на сьогодні затримано 640 диверсантів.

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