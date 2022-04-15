У МВС попередили про імовірну активізацію російських ДРГ в Україні "найближчим часом"
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що найближчим часом очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності росіян в Україні
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Відповідно до інформації, яку ми маємо від наших розвідувальних органів, найближчим часом очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності РФ на території України", – зазначив Єнін.
За його словами, на сьогодні затримано 640 диверсантів.
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