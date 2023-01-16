У МВС розповіли, що робити під час обвалу будівлі внаслідок вибуху

Про це повідомила пресслужба МВС у телеграмі.

Міністерство радить у разі небезпеки обвалу якомога швидше покинути будівлю, але не користуватися ліфтом. Якщо це можливо, попередьте інших про можливий обвал. Разом з тим необхідно зберігати спокій та не створювати тисняву під час спуску сходами. Від будинку потрібно відійти якомога далі.

На випадок, якщо будівлю покинути неможливо, необхідно триматися якомога далі від вікон та балкону. За можливості треба перекрити воду, газ та знеструмити приміщення. Зрештою слід розміститися у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під столом.

Якщо ви опинилися під завалами - кличте на допомогу і намагайтеся вивільнити руки та ноги. Якщо є можливість, телефонуйте 101 і намагайтеся розбирати навколо себе завал. Не можна чіпати те, на чому все тримається. МВС також закликає під час очікування допомоги стукати по трубах чи батареях, якщо є така можливість.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 30 загинуло, 43 людей у розшуку. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

Крім того, окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі. Ракетного удару зазнавав також Київ: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Російська армія також вдарила по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки. Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.

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