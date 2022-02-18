У Мюнхені в день відкриття безпекової конференції сталася велика пожежа

Про це повідомило видання Süddeutsche Zeitung.



"Близько одинадцятої години над містом піднявся великий стовп чорного диму", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що на місці працюють численні рятувальники пожежної частини, які намагаються загасити пожежу.



Відомо, що будівля, яка горить, призначена для транспортно-логістичної компанії Go!Logistik.



Крім того, про пожежу написав політтехнолог Тарас Березовець у Facebook та опублікував відео.



"Пожежа в Мюнхені. Сьогодні відкрилась Мюнхенська конференція з безпеки. Тривожно. Відео моє", - йдеться у повідомленні.



Мюнхенська пожежна команда попереджає всіх жителів тримати вікна і двері зачиненими.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb