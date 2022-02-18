У Мюнхені в день відкриття безпекової конференції сталася велика пожежа
18 лютого у Німеччині на північному сході Мюнхена сталася пожежа на складі Ліндбергштрассе
Про це повідомило видання Süddeutsche Zeitung.
"Близько одинадцятої години над містом піднявся великий стовп чорного диму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють численні рятувальники пожежної частини, які намагаються загасити пожежу.
Відомо, що будівля, яка горить, призначена для транспортно-логістичної компанії Go!Logistik.
Крім того, про пожежу написав політтехнолог Тарас Березовець у Facebook та опублікував відео.
"Пожежа в Мюнхені. Сьогодні відкрилась Мюнхенська конференція з безпеки. Тривожно. Відео моє", - йдеться у повідомленні.
Мюнхенська пожежна команда попереджає всіх жителів тримати вікна і двері зачиненими.
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