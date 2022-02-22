У МЗС РФ заявили, що Росія не має планів розривати дипломатичні відносини з Україною

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".



"Ми про таке рішення не думали. Це не наш вибір", - сказав Руденко журналістам.



За його словами, "це буде рішенням Києва".

Нагадаємо, 17 лютого Зеленський заявив, що українська сторона не раз пропонувала Росії організувати зустріч президентів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але РФ постійно відкидає ці пропозиції.

21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.

22 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над питанням розриву дипломатичних відносин з РФ.