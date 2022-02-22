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У МЗС РФ заявили, що Росія не має планів розривати дипломатичні відносини з Україною
Заступник очільника МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Росія не думає про розрив дипломатичних відносин з Україною
Про це повідомляє російський "Інтерфакс".
"Ми про таке рішення не думали. Це не наш вибір", - сказав Руденко журналістам.
За його словами, "це буде рішенням Києва".
- Нагадаємо, 17 лютого Зеленський заявив, що українська сторона не раз пропонувала Росії організувати зустріч президентів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але РФ постійно відкидає ці пропозиції.
- 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- 22 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над питанням розриву дипломатичних відносин з РФ.
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