"У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив": розвідка оприлюднила розмову окупанта з дружиною

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку.

"У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив. Командири наші – суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив "я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку". Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете", - розповів російський вояка.

Дружина окупанта розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.

Нагадаємо, що британська розвідка назвала ціль, куди незабаром спробують наступати російські війська на Донбасі. Російська армія концентрує техніку на лінії фронту в напрямку міста Сіверськ, яке знаходиться приблизно за 8 км на захід від нинішньої лінії фронту.