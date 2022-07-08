"У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив": розвідка оприлюднила розмову окупанта з дружиною
Розвідка оприлюднила розмову з дружиною окупанта, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії
Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.
Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку.
"У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив. Командири наші – суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив "я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку". Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете", - розповів російський вояка.
Дружина окупанта розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.
- Нагадаємо, що британська розвідка назвала ціль, куди незабаром спробують наступати російські війська на Донбасі. Російська армія концентрує техніку на лінії фронту в напрямку міста Сіверськ, яке знаходиться приблизно за 8 км на захід від нинішньої лінії фронту.
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