У небі над Ленінградською областю РФ зафіксували невідомий літаючий об'єкт

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що об'єкт знаходиться під наглядом військових. Вони розповіли, що невідомий об'єкт не має двигуна, тож це не літак і не дрон, а тому особливого стану в області введено не було.

"Невідомий об'єкт рухається зі швидкістю вітру - це означає, що він не має двигунів, тобто це не дрон, не літак. Тому не було підстав для сигналу "Режим". Ми стежимо за ситуацією, а наша система ППО повністю готова до дії у разі потреби", - коментують військові.